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11:36 (мск), источник: Комсомольская правда

Тольяттинец чуть не зарезал соседа за просьбу не шуметь

Злоумышленник выхватил нож и угрожал убить мужчину.

В Тольятти сотрудники Росгвардии, которые патрулировали улицы в Автозаводском районе, получили сообщение о происшествии в одном из домов на улице Свердлова. Там к патрульным за помощью обратился 34-летний мужчина. Ему угрожал убийством сосед.

Сосед сверху сильно шумел. Пострадавший решил подняться к нему, чтобы попросить вести себя потише. Дверь открыл 47-летний мужчина. В ответ на просьбу он выхватил нож и принялся угрожать убить соседа.

Злоумышленника задержали сотрудники Росгвардии. Они изъяли нож и вызвали следственно-оперативную группу. В полиции в отношении шумного соседа возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью», сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Самарской области.

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