Тольяттинец чуть не зарезал соседа за просьбу не шуметь

В Тольятти сотрудники Росгвардии, которые патрулировали улицы в Автозаводском районе, получили сообщение о происшествии в одном из домов на улице Свердлова. Там к патрульным за помощью обратился 34-летний мужчина. Ему угрожал убийством сосед.

Сосед сверху сильно шумел. Пострадавший решил подняться к нему, чтобы попросить вести себя потише. Дверь открыл 47-летний мужчина. В ответ на просьбу он выхватил нож и принялся угрожать убить соседа.