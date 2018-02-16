Тольяттинец чуть не зарезал соседа за просьбу не шуметь
Злоумышленник выхватил нож и угрожал убить мужчину.
Злоумышленник выхватил нож и угрожал убить мужчину.
В Тольятти сотрудники Росгвардии, которые патрулировали улицы в Автозаводском районе, получили сообщение о происшествии в одном из домов на улице Свердлова. Там к патрульным за помощью обратился 34-летний мужчина. Ему угрожал убийством сосед.
Сосед сверху сильно шумел. Пострадавший решил подняться к нему, чтобы попросить вести себя потише. Дверь открыл 47-летний мужчина. В ответ на просьбу он выхватил нож и принялся угрожать убить соседа.
Злоумышленника задержали сотрудники Росгвардии. Они изъяли нож и вызвали
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