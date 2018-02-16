В Куйбышевском районе Самары ночью горели гаражи
В пятницу, 16 февраля, в 3:29 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Северной в Куйбышевском районе.
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В пятницу, 16 февраля, в 3:29 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Северной в Куйбышевском районе.
На месте происшествия горели два гаража на площади 35 кв. м. 15 человек с применением трех спецмашин полностью ликвидировали пожар в 3:43.
Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.
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