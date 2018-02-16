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11:23 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге завели дело по факту падения рабочего с крыши

Рабочий упал с высоты при очистке крыши от снега и наледи.

Источник: Аргументы и факты

Уголовное дело возбуждено по факту гибели 28-летнего мужчины, который упал с высоты при очистке крыши от наледи на 7-й Советской улице в Санкт-Петербурге, сообщили в Главном следственном управлении СК России по городу.

Напомним, что 14 февраля рабочий сорвался с крыши и упал на тротуар. В результате происшествия мужчина погиб. По данным следствия, рабочий исполнял свои обязанности без средств индивидуальной защиты.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы. Уголовное дело возбуждено по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ).

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