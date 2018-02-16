В Петербурге завели дело по факту падения рабочего с крыши

Источник: Аргументы и факты

Уголовное дело возбуждено по факту гибели 28-летнего мужчины, который упал с высоты при очистке крыши от наледи на 7-й Советской улице в Санкт-Петербурге, сообщили в Главном следственном управлении СК России по городу.

Напомним, что 14 февраля рабочий сорвался с крыши и упал на тротуар. В результате происшествия мужчина погиб. По данным следствия, рабочий исполнял свои обязанности без средств индивидуальной защиты.