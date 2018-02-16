В Петербурге завели дело по факту падения рабочего с крыши
Рабочий упал с высоты при очистке крыши от снега и наледи.
Рабочий упал с высоты при очистке крыши от снега и наледи.
Уголовное дело возбуждено по факту гибели 28-летнего мужчины, который упал с высоты при очистке крыши от наледи на 7-й Советской улице в
Напомним, что 14 февраля рабочий сорвался с крыши и упал на тротуар. В результате происшествия мужчина погиб. По данным следствия, рабочий исполнял свои обязанности без средств индивидуальной защиты.
Следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы. Уголовное дело возбуждено по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ).
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