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11:26 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе на улице нашли оставленных без присмотра малолетних детей

УФА, 16 фев 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе вечером 15 февраля на улице нашли оставленных без присмотра малолетних детей. Их доставили в полицию. Как рассказали агентству «Башинформ» в пресс-службе МВД по РБ, накануне в отдел полиции № 6 поступило сообщение о том, что в столице на улице найдены дети — мальчики находились без присмотра взрослых.

«Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних доставили в полицию. Установлен отец детей. Сейчас мальчики переданы ему. Решается вопрос о привлечении родителей к ответственности», — прокомментировал представитель ведомства.

Как сообщало агентство «Башинформ», подобный случай произошел в январе этого года в Нефтекамске. Тогда мать бросила в подъезде двоих малолетних детей, которые впоследствии обрели новую семью.

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