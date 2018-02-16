В Уфе на улице нашли оставленных без присмотра малолетних детей

УФА, 16 фев 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе вечером 15 февраля на улице нашли оставленных без присмотра малолетних детей. Их доставили в полицию. Как рассказали агентству «Башинформ» в пресс-службе МВД по РБ, накануне в отдел полиции № 6 поступило сообщение о том, что в столице на улице найдены дети — мальчики находились без присмотра взрослых.