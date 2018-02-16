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11:26 (мск), источник: Вести - Калининград

Рудников: У меня нет вида на жительство в США

Экс-депутат Калининградской облдумы Игорь Рудников заявил, что у него нет грин-карты США. Об этом он сказал 16 февраля на судебном заседании в Центральном районном суде Калининграда, выступая в рамках видеоконференции из СИЗО Лефортово.

Отвечать на вопрос прокурора о том, выезжал ли Рудников в США с 2014 по 2017 годы, экс-депутат отказался.

Как ранее рассказал прокурор Калининградской области Сергей Хлопушин, защита Игоря Рудникова пока не подтверждает, но и не отрицает наличие у экс-депутата грин-карты США.

По словам прокурора, в деле Рудникова есть два факта, которые его защита не может объяснить. Первое — отпечаток пальца на грин-карте, который, как установила экспертиза, принадлежит именно экс-депутату. Второе — отсутствие в загранпаспорте американской визы, учитывая тот факт, что Игорь Рудников неоднократно вылетал в США из Берлинского аэропорта.

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