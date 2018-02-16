Рудников: У меня нет вида на жительство в США

Отвечать на вопрос прокурора о том, выезжал ли Рудников в США с 2014 по 2017 годы, экс-депутат отказался.

Как ранее рассказал прокурор Калининградской области Сергей Хлопушин, защита Игоря Рудникова пока не подтверждает, но и не отрицает наличие у экс-депутата грин-карты США.