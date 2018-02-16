Рудников: У меня нет вида на жительство в США

Отвечать на вопрос прокурора о том, выезжал ли Рудников в США с 2014 по 2017 годы,
Как ранее рассказал прокурор Калининградской области Сергей Хлопушин, защита Игоря Рудникова пока не подтверждает, но и не отрицает наличие у
По словам прокурора, в деле Рудникова есть два факта, которые его защита не может объяснить. Первое — отпечаток пальца на
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