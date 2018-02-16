Водитель грейдера сломал световую опору в Хабаровске
Починить столб ремонтники обещали к вечеру пятницы.
Починить столб ремонтники обещали к вечеру пятницы.
Сегодня на улице Суворова в Хабаровске машинист грейдера, который чистил дорогу от подтаявшего снега, сломал стальную осветительную опору. Тяжелая техника согнула металлический столб, как проволоку, сообщает портал «Губерния».
ЧП случилось в половине одиннадцатого утра, очистка проезжей части к тому времени шла уже пару часов. Включая задний ход, машинист оборачивался, чтобы не наехать на
Стальной отвал, чуть выступающий за габариты колеи, краем задел опору. Мощи ехавшего задним ходом грейдера хватило, чтобы согнуть стальную трубу. Светодиодный плафон не пострадал. Крепеж проводов отломился; линия удержалась за счет соседних опор, и обрыва не произошло.
Уборочную технику шофер водит последние четыре года, ничего подобного с ним раньше не случалось. Столб ремонтники собираются починить до вечера.
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