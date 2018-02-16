За обман пенсионеров из Хабаровска сотрудница банка отделалась «условкой»

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», подозреваемая, имея доступ к личной информации клиентов, оформила карту на имя 75-летней горожанки, которая уже несколько месяцев хранила в банке больше двух миллионов рублей. Злоумышленница перевела деньги со счёта пенсионерки на носитель, сняла всю сумму и присвоила себе. Пожилая женщина обратилась в банк, чтобы получить проценты, но узнала, что денег вообще нет — они исчезли со счёта.
По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, правоохранители задержали 33-лдетнюю работницу организации. Стражи порядка выяснили, что аналогичную схему женщина применила ещё в одном случае. Таким же способом она похитила со счёта клиента банка миллион рублей. Суммарный ущерб составил более трёх миллионов. Краснофлотский районный суд постановил назначить подсудимой наказание в виде четырёх лет и шести месяцев лишения свободы условно. Также она должна возместить потерпевшим материальный ущерб.
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