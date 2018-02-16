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11:17 (мск), источник: Восток Медиа

За обман пенсионеров из Хабаровска сотрудница банка отделалась «условкой»

В дальневосточной столице суд вынес приговор сотруднице банка, которая украла больше трёх миллионов рублей со счетов пенсионеров. Женщина отделалась условным сроком, кроме того, ей придётся возместить потерпевшим ущерб.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», подозреваемая, имея доступ к личной информации клиентов, оформила карту на имя 75-летней горожанки, которая уже несколько месяцев хранила в банке больше двух миллионов рублей. Злоумышленница перевела деньги со счёта пенсионерки на носитель, сняла всю сумму и присвоила себе. Пожилая женщина обратилась в банк, чтобы получить проценты, но узнала, что денег вообще нет — они исчезли со счёта.

По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, правоохранители задержали 33-лдетнюю работницу организации. Стражи порядка выяснили, что аналогичную схему женщина применила ещё в одном случае. Таким же способом она похитила со счёта клиента банка миллион рублей. Суммарный ущерб составил более трёх миллионов. Краснофлотский районный суд постановил назначить подсудимой наказание в виде четырёх лет и шести месяцев лишения свободы условно. Также она должна возместить потерпевшим материальный ущерб.

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