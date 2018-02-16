В Екатеринбурге загорелся 25-этажный дом: жильцов пришлось срочно эвакуировать

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о возгорании на улице Анатолия Мехренцева поступил в 11 часов 2 минуты. На площади в 20 кв.м огнем было повреждено домашнее имущество на двух балконах, расположенных на пятом этаже муниципального 25-этажного жилого дома.