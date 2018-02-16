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11:17 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пропавшего пермяка нашли в московском морге

Мужчина скончался от травм головы.

Пропавшего в Перми мужчину родные нашли в Москве. Из дома в микрорайоне Лёвшино он ушёл 22 января. Как сообщает портал 59.ru, 3 января мужчина умер в одной из московских клиник от травм головы. Как он оказался в столице — пока не ясно.

У пропавшего была вторая группа инвалидности, он лечился от расстройства психики. По данным родных, билеты в Москву мужчина купил сам. Что с ним там произошло — точно не известно. С травмами головы его доставили в больницу на скорой.

Сейчас близкие собираются ехать в столицу за телом 57-летнего погибшего.

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