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11:15 (мск), источник: РИА Новости

В Омске школьница случайно выстрелила в одноклассника на уроке ОБЖ

НОВОСИБИРСК, 16 фев — РИА Новости. Школьница в Омске во время занятий по стрельбе случайно выстрелила из пневматического ружья в одноклассника, мальчик получил рваную рану кисти.

Источник: РИА Новости

«Во время занятий по стрельбе при перезарядке воздушного ружья непроизвольный выстрел произвела девочка 2002 года рождения в мальчика 2001 года рождения. В результате у него рваная рана кисти, причинен легкий вред здоровью. По данному факту проводится проверка», — рассказал РИА Новости представитель УМВД по Омской области.

Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что инцидент произошел в минувший четверг во время урока по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в одной из школ города. Жизни и здоровью школьника ничего не угрожает.

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