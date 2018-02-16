В Омске школьница случайно выстрелила в одноклассника на уроке ОБЖ
НОВОСИБИРСК, 16 фев — РИА Новости. Школьница в Омске во время занятий по стрельбе случайно выстрелила из пневматического ружья в одноклассника, мальчик получил рваную рану кисти.
НОВОСИБИРСК, 16 фев — РИА Новости. Школьница в Омске во время занятий по стрельбе случайно выстрелила из пневматического ружья в одноклассника, мальчик получил рваную рану кисти.
«Во время занятий по стрельбе при перезарядке воздушного ружья непроизвольный выстрел произвела девочка 2002 года рождения в мальчика 2001 года рождения. В результате у него рваная рана кисти, причинен легкий вред здоровью. По данному факту проводится проверка», — рассказал РИА Новости представитель УМВД по Омской области.
Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что инцидент произошел в минувший четверг во время урока по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в одной из школ города. Жизни и здоровью школьника ничего не угрожает.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.