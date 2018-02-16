В Омске школьница случайно выстрелила в одноклассника на уроке ОБЖ

«Во время занятий по стрельбе при перезарядке воздушного ружья непроизвольный выстрел произвела девочка 2002 года рождения в мальчика 2001 года рождения. В результате у него рваная рана кисти, причинен легкий вред здоровью. По данному факту проводится проверка», — рассказал РИА Новости представитель УМВД по Омской области.

Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что инцидент произошел в минувший четверг во время урока по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в одной из школ города. Жизни и здоровью школьника ничего не угрожает.