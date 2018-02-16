В ДТП на Керченской трассе пострадали жители Дагестана и Краснодара

По информации ведомства, в результате столкновения автомобилей ВАЗ 2114 и Mitsubishi спасателям пришлось вырезать пострадавших с помощью специального инструмента.

«По прибытию на место стало известно, что в результате ДТП пострадало три человека. Спасатели МЧС России при помощи механизированного инструмента провели деблокацию пассажира ВАЗ 2114 и водителя Mitsubishi», — уточняется в сообщении.

Как оказалось, водитель и пассажир отечественного автомобиля — жители города Дагестан. Они были госпитализированы в Ленинскую центральную районную больницу. Водитель иномарки — 28-летний житель Краснодарского края — также был доставлен в хирургическое отделение Ленинской ЦРБ.