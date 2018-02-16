В ДТП на Керченской трассе пострадали жители Дагестана и Краснодара
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости Крым. В аварии на трассе Керчь — Феодосия, которая произошла накануне вечером, пострадали три человека. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости Крым. В аварии на трассе Керчь — Феодосия, которая произошла накануне вечером, пострадали три человека. Об этом сообщает
По информации ведомства, в результате столкновения автомобилей ВАЗ 2114 и Mitsubishi спасателям пришлось вырезать пострадавших с помощью специального инструмента.
«По прибытию на место стало известно, что в результате ДТП пострадало три человека. Спасатели МЧС России при помощи механизированного инструмента провели деблокацию пассажира ВАЗ 2114 и водителя Mitsubishi», — уточняется в сообщении.
Как оказалось, водитель и пассажир отечественного автомобиля — жители города Дагестан. Они были госпитализированы в Ленинскую центральную районную больницу. Водитель иномарки — 28-летний житель Краснодарского края — также был доставлен в хирургическое отделение Ленинской ЦРБ.
Для предупреждения возгорания топлива, спасатели отсоединили клеммы аккумуляторов авто от бортовой сети и смыли разлитое топливо с дорожного полотна. Причину ДТП и обстоятельства происшествия устанавливает ГИБДД МВД России «Ленинский».
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.