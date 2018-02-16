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11:15 (мск), источник: РИА Крым

В ДТП на Керченской трассе пострадали жители Дагестана и Краснодара

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости Крым. В аварии на трассе Керчь — Феодосия, которая произошла накануне вечером, пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба крымского Главка МЧС РФ.

По информации ведомства, в результате столкновения автомобилей ВАЗ 2114 и Mitsubishi спасателям пришлось вырезать пострадавших с помощью специального инструмента.

«По прибытию на место стало известно, что в результате ДТП пострадало три человека. Спасатели МЧС России при помощи механизированного инструмента провели деблокацию пассажира ВАЗ 2114 и водителя Mitsubishi», — уточняется в сообщении.

Как оказалось, водитель и пассажир отечественного автомобиля — жители города Дагестан. Они были госпитализированы в Ленинскую центральную районную больницу. Водитель иномарки — 28-летний житель Краснодарского края — также был доставлен в хирургическое отделение Ленинской ЦРБ.

Для предупреждения возгорания топлива, спасатели отсоединили клеммы аккумуляторов авто от бортовой сети и смыли разлитое топливо с дорожного полотна. Причину ДТП и обстоятельства происшествия устанавливает ГИБДД МВД России «Ленинский».

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