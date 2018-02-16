В Крыму украинский диверсант осужден на 6 лет и 6 месяцев
Верховный суд Республики Крым вынес приговор гражданину Украины Андею Захтею, который обвиняется в подготовке террористических актов на территории Республики Крым.
Верховный суд Республики Крым вынес приговор гражданину Украины Андею Захтею, который обвиняется в подготовке террористических актов на территории Республики Крым.
Захтей приговорен к шести годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Следствие инкриминировало ему сразу несколько тяжких статей Уголовного кодекса РФ — подготовка к диверсии, незаконный оборот взрывчатых веществ и оружия, подделка, изготовление или сбыт поддельных документов.
И если бы все эти статьи были применены, украинскому диверсанту пришлось поселиться в колонии на долгие 19 лет. Но судья Сергей Погребняк применил принцип поглощения менее строгого наказания более строгим. Также Захтей должен будет заплатить штраф в сумме 220 тысяч рублей. Избранная во время следствия меру пресечения — заключение под стражей — оставлена без изменения до вступления приговора в законную сил.
Адвокат Игорь Пивоваров уже заявил о намерении подать аппеляцию на сегодняшнее решение суда.
Захтей был задержан в августе 2016 года после перестрелки украинских диверсантов и российских пограничников в районе Армянска. Во время следствия Захтей дал показания, согласно которым он получил задание заложить самодельные взрывные устройства на объектах гражданской инфраструктуры — аэропорту Симферополя и на автовокзале, а также черноморского флота. Кроме того, диверсантам ставили задачу устроиться работать на железную дорогу, наладить контакты с агентурной сетью на полуострове. У Захтея и его сообщника Евгения Панова оперативники изъяли взрывные устройства, оружие и гранаты, которые убедительно подтверждали версию подготовки терактов.
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