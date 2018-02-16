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12:59 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде водителя маршрутки будут судить за смерть пешехода

Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области завершили расследование уголовного дела в отношении водителя маршрутного такси, который насмерть сбил женщину-пешехода.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла 8 июля 2017 года. 56-летний ранее судимый мужчина, управляя микроавтобусом «Газель», ехал по улице Лазоревой и совершил наезд на 51-летнюю женщину — она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате наезда женщина получила тяжелые травмы, была доставлена в больницу, где через несколько дней скончалась.

В ходе следствии вина подозреваемого была полностью доказана и ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Красноармейский районный суд Волгограда.

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