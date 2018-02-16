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16 февраля, источник: Интерфакс

Арестованные сотрудники казанской почты подозреваются в краже более 800 посылок

Казань. 16 февраля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Вахитовский районный суд Казани избрал меру пресечения в отношении всех восьмерых сотрудников почты, задержанных по подозрению в кражах дорогих посылок.

Восьмой подозреваемый отправлен в пятницу под домашний арест, сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в пресс-службе суда.

Таким образом, трое работников почты заключены под стражу, еще трое — будут находиться под домашним арестом, двое оставлены на свободе — один под подпиской о невыезде, второй — под обязательством о явке.

На официальной странице суда сообщается, что сотрудники Казанского логистического почтового центра «Татарстан Почтасы» филиала «Почты России» обвиняются в краже (п.п. «а», «б» ч.4 ст. 158 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемые с января 2016 года по февраль 2018 года тайно похитили не менее 835 почтовых отправлений на общую сумму около 2,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что на след подозреваемых вышли полицейские. Оперативники совместно с сотрудниками службы безопасности «Почты России» установили, что к кражам причастны начальник одной из смен, сортировщики и водители. Подозреваемые были задержаны.

Полицейские установили, что почтовые работники вскрывали посылки еще до их регистрации, отбирали самые дорогие и пользующиеся спросом на вторичном рынке вещи — планшетные компьютеры, смартфоны, комплектующие к компьютерной технике и другую ходовую электронику. Похищенные посылки они складывали в укромном месте и раз в неделю вывозили на почтовой машине вместе с отправлениями, предназначенными адресатам. Затем товар продавали на интернет-площадках.

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