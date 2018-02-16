Похититель ж/д деталей был задержан в пункте приема металла
Транспортные полицейские задержали пермяка в одном из городских пунктов приема металла по подозрению в воровстве. При себе у мужчины был мешок с четырьмя деталями тормозного оборудования ж/д вагонов.
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