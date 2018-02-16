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11:36 (мск), источник: Новости Перми

Похититель ж/д деталей был задержан в пункте приема металла

Транспортные полицейские задержали пермяка в одном из городских пунктов приема металла по подозрению в воровстве. При себе у мужчины был мешок с четырьмя деталями тормозного оборудования ж/д вагонов.

Выяснилось, что данные детали 46-летний пермяк ночью украл с вагонов-цистерн на станции «Пермь-1». Днем он приехал в пункт приема металла, чтобы сдать похищенное, но был задержан. Ущерб, причиненный Свердловской железной дороге, превысил 14 тысяч рублей.

Добавим, что арестованный был ранее неоднократно судим за совершение аналогичных преступлений. В 2017 году он вышел из тюрьмы. В последнее время мужчина жил в Перми и перебивался случайными заработками.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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