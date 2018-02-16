Похититель ж/д деталей был задержан в пункте приема металла

Выяснилось, что данные детали 46-летний пермяк ночью украл с вагонов-цистерн на станции «Пермь-1». Днем он приехал в пункт приема металла, чтобы сдать похищенное, но был задержан. Ущерб, причиненный Свердловской железной дороге, превысил 14 тысяч рублей.

Добавим, что арестованный был ранее неоднократно судим за совершение аналогичных преступлений. В 2017 году он вышел из тюрьмы. В последнее время мужчина жил в Перми и перебивался случайными заработками.