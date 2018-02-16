Под Серовым машинист поезда насмерть сбил медведя

Прошлым летом обычный уральский медведь спокойно гулял по лесу и занимался своими медвежьими делами. И, судя по всему, косолапый не заметил, как забрел на железную дорогу. В этот момент на перегоне «Лесоразработки — Андриановичи» ехал грузовой поезд. Скорость была слишком высокой, чтобы успеть остановиться. И состав на полной скорости сбил мишку.

— От удара медведь погиб. Его тело отбросило на несколько метров от железнодорожных путей, — рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе областной транспортной прокуратуры. — Сам машинист, когда мы стали с ним беседовать, не отрицал, что мог сбить дикое животное, ведь оно оказалось на рельсах в опасной близости. Затормозить не было никакой возможности.

Врачи-ветеринары, которые осматривали тело косолапого, вынесли заключение — медведь точно был сбит поездом. Ему было всего полтора года. Огнестрельных, или других ранений на теле не было. Но полиция все равно проводила свою проверку.

— Силовики выяснили, что никаких признаков жесткого обращения с животными нет. Поэтому в возбуждении уголовного дела было отказано, — отметили в полиции.