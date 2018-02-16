Под Серовым машинист поезда насмерть сбил медведя
Косолапый погиб на месте, а прокуратура подала в суд на РЖД.
Косолапый погиб на месте, а прокуратура подала в суд на РЖД.
Прошлым летом обычный уральский медведь спокойно гулял по лесу и занимался своими медвежьими делами. И, судя по всему, косолапый не заметил, как забрел на железную дорогу. В этот момент на перегоне «Лесоразработки — Андриановичи» ехал грузовой поезд. Скорость была слишком высокой, чтобы успеть остановиться. И состав на полной скорости сбил мишку.
— От удара медведь погиб. Его тело отбросило на несколько метров от железнодорожных путей, — рассказали «КП-Екатеринбург» в
— Силовики выяснили, что никаких признаков жесткого обращения с животными нет. Поэтому в возбуждении уголовного дела было отказано, — отметили в полиции.
Транспортная прокуратура все же решила подать в суд на ОАО «РЖД» за умершего косолапого. Кстати, специалисты оценили гибель животного в 33 тысячи рублей. Дело направлено в суд и будет рассмотрено в ближайшее время.
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