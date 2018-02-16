Нетрезвый водитель устроил крупную автоаварию возле «Меги»
Инцидент произошел сегодня, 16 февраля в Кировском районе Новосибирска.
Инцидент произошел сегодня, 16 февраля в Кировском районе Новосибирска.
В столице Сибири пьяный мужчина, управляя иномаркой, устроил крупную аварию, в которой пострадали люди. Об этом сообщается в группе мобильного приложения «Автоспас».
На улице Ватутина сегодня утром, 16 февраля, нетрезвый мужчина неподалеку от ТЦ «Мега» на автомобиле «Toyota Sprinter» на всей скорости влетел в грузовой автомобиль Ниссан, который следовал в сторону улицы Мира. От удара легковой автомобиль отбросило под грузовик.
Очевидцы
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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