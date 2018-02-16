Агрессивного омича отправили в колонию за избиение санитара скорой

Как было установлено судом и следствием, днем 13 августа 2017 года Кориневский возле магазина в поселке Кормиловка, будучи пьяным, избил свою сожительницу. На вызов прибыла скорая помощь, медики попытались доставить потерявшую сознание женщину, которая также была пьяна, в больницу. Однако мужчина стал требовать, чтобы его сожительница вышла из машины, а также несколько раз пнул автомобиль, сообщает пресс-служба омского Следкома.

Женщина все-таки вышла из автомобиля скорой на улицу, где Кориневский стал опять ее избивать. Прибывшим на место сотрудникам Росгвардии он стал активно сопротивляться, выкрикивая в их адрес угрозы и оскорбления.

Тут сожительница Кориневского — ранее судимая за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка Зинаида Фунтикова, снова пришла в себя и стала защищать своего сожителя, угрожая росгвардейцам убийством. За это женщина была впоследствии приговорена к 1,5 годам условно.

Почти месяц спустя, 6 сентября 2017 года, пьяный Кориневский был доставлен в приемное отделение Кормиловской ЦРБ, где снова стал проявлять агрессию в отношении медиков. Там его задержали полицейские, которым он также угрожал и оскорблял.