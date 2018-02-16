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11:58 (мск), источник: СуперОмск

Агрессивного омича отправили в колонию за избиение санитара скорой

Суд признал неоднократно судимого за кражи 42-летнего Владимира Кориневского виновным в побоях из хулиганских побуждений и угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

Как было установлено судом и следствием, днем 13 августа 2017 года Кориневский возле магазина в поселке Кормиловка, будучи пьяным, избил свою сожительницу. На вызов прибыла скорая помощь, медики попытались доставить потерявшую сознание женщину, которая также была пьяна, в больницу. Однако мужчина стал требовать, чтобы его сожительница вышла из машины, а также несколько раз пнул автомобиль, сообщает пресс-служба омского Следкома.

Женщина все-таки вышла из автомобиля скорой на улицу, где Кориневский стал опять ее избивать. Прибывшим на место сотрудникам Росгвардии он стал активно сопротивляться, выкрикивая в их адрес угрозы и оскорбления.

Тут сожительница Кориневского — ранее судимая за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка Зинаида Фунтикова, снова пришла в себя и стала защищать своего сожителя, угрожая росгвардейцам убийством. За это женщина была впоследствии приговорена к 1,5 годам условно.

Почти месяц спустя, 6 сентября 2017 года, пьяный Кориневский был доставлен в приемное отделение Кормиловской ЦРБ, где снова стал проявлять агрессию в отношении медиков. Там его задержали полицейские, которым он также угрожал и оскорблял.

Приговором суда Кориневскому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии строгого режима, он взят под стражу в зале суда.

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