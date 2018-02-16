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12:53 (мск), источник: Publika.md

Молдавский водитель спровоцировал ДТП в Румынии, выехав на встречную полосу: есть пострадавшие

ДТП с участием граждан Молдовы произошло на румынской трассе Текуч-Бырлад.

Источник: Publika.md

Водитель машины, в которой находились еще четыре человека, выехал на обгон по встречной полосе, не убедившись в безопасности маневра, и врезался в минивэн с румынскими номерами.

Все пять человек в легковушке получили травмы и были доставлены в больницу. Водителя и пассажирку буса также госпитализировали.

По данным полиции, виновен в аварии водитель машины с молдавскими номерами. Заведено уголовное дело.

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