Молдавский водитель спровоцировал ДТП в Румынии, выехав на встречную полосу: есть пострадавшие

Водитель машины, в которой находились еще четыре человека, выехал на обгон по встречной полосе, не убедившись в безопасности маневра, и врезался в минивэн с румынскими номерами.

Все пять человек в легковушке получили травмы и были доставлены в больницу. Водителя и пассажирку буса также госпитализировали.