Молдавский водитель спровоцировал ДТП в Румынии, выехав на встречную полосу: есть пострадавшие
ДТП с участием граждан Молдовы произошло на румынской трассе
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
ДТП с участием граждан Молдовы произошло на румынской трассе
Водитель машины, в которой находились еще четыре человека, выехал на обгон по встречной полосе, не убедившись в безопасности маневра, и врезался в минивэн с румынскими номерами.
По данным полиции, виновен в аварии водитель машины с молдавскими номерами. Заведено уголовное дело.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.