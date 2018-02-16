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12:54 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В администрации Баймакского района прокомментировали ЧП с ранением школьника ножом на уроке

Школьник, ударивший ножом одноклассника за вымогательство 100 рублей, состоял на учете в учебном заведении, в администрации и в полиции. Впрочем, как и жертва. Его также контролировали чиновники и учителя.

Источник: ГТРК Башкортостан

Тем не менее, 14 февраля, напомним, из баймакской школы одного из учеников с ножевым ранением доставили в больницу, а другого в полицию, чтобы выяснить, зачем он ранил одноклассника на уроке физики.

Выяснилось, что вооруженный ножом 9-классник защищался от соседа по парте, который вымогал у него деньги. Следственный комитет расследует уголовное дело.

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А в администрации Баймака отмечают, что оба фигуранта этой истории были на особом контроле.

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