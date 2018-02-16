В администрации Баймакского района прокомментировали ЧП с ранением школьника ножом на уроке
Школьник, ударивший ножом одноклассника за вымогательство 100 рублей, состоял на учете в учебном заведении, в администрации и в полиции. Впрочем, как и жертва. Его также контролировали чиновники и учителя.
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