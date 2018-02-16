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12:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Обвиняемого в хищении средств дольщиков оставили на свободе

Свердловский суд Перми отклонил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу бывшему директору и совладельцу ООО «Технострой» Владимиру Соболеву.

Он обвиняется в хищении денежных средств участников долевого строительства в многоквартирных домов в Кизеле.

Речь идет о людях, получивших выплаты на основании постановления правительства № 428 от 13 июля 2005 года «О порядке предоставления межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков».

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В итоге из предполагавшихся восьми домов было построено только четыре. Как говорят источники, сейчас речь идет о хищении около 76 млн руб., но не все потерпевшие еще установлены.

Обвиняемый по уголовному делу, его защитник, а также представитель прокуратуры возражали против удовлетворения ходатайства следователя.

Суд согласился с их доводами, что преступление, которое инкриминируется Владимиру Соболеву относится к предпринимательской деятельности, поэтому ему невозможно избрать меру пресечения, которая связана с лишением свободы. Кроме того, были учтены состояние здоровья, а также положительные характеристики обвиняемого.

«Видимо, к ходатайству следователя отнеслись бы по-другому, если бы кто-то из дольщиков повесился, как один из потерпевших по уголовному делу «Первого пермского микрорайона», — посетовал знакомый с ситуацией источник. Самостоятельно следствие может избрать обвиняемому меру пресечения только в виде подписки о невыезде.

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