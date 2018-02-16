В мэрии прокомментировали информацию о ранении ученика в омской школе

Сегодня, 16 февраля, в ряде СМИ появилась информация о ранении ученика в омской школе.

Подробности несчастного случая удалось получить в пресс-службе омской мэрии. Выяснилось, что инцидент произошёл во время тренировки к соревнованиям по пулевой стрельбе.

Перед занятием был проведён инструктаж по технике безопасности с учениками с ознакомлением под подпись. Первый показной выстрел произвел учитель, далее ученики по очереди тренировались.

Ученик 10 класса, произведя свои выстрелы и положив винтовку на стол. Это соответствует требованиям техники безопасности. После он передал очередь ученице 9 класса. Девушка произвела первый выстрел в мишень и начала подготовку винтовки ко второму выстрелу (все обучающиеся производили по 2 выстрела в мишень). В момент защёлкивания затвора произошел хлопок.

«Ученик 10 класса, находясь на расстоянии около 3 метров от стрелявшей девушки, указывал правой рукой в сторону мишени, обсуждая с учителем точность выстрела в мишень. Далее он обнаружил на правой руке кровь и при этом ничего не почувствовал. Учитель взял винтовку, положил ее на стол, вывел всех учащихся из спортивного зала, закрыв его на ключ, и отвел пострадавшего в медицинский кабинет для оказания первой медицинской помощи», — уточнили в пресс-службе мэрии.

Отметим, что врачи оказали пострадавшему необходимую помощь.