В Татарстане задержали «закладчиков» с партией наркотиков весом в полкило

У одного из них было обнаружена и изъята поясная сумка с пятью пакетами. Как признался задержанный, в двух из них находится гашиш — почти 300 граммов, в других — более 200 граммов «мефедрона». Изъятые пакеты были отправлены на экспертизу.
Молодые люди рассказали полицейским, что являются «закладчиками», а наркотики достали тайника. Эту партию они хотели потом расфасовать и продать на в Набережных Челнах.
При этом задержанные отказались пройти освидетельствования на предмет употребления наркотиков. За что и были привлечены к административной ответственности.
— В отношении них также возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Сейчас решается вопрос об избрании для них меры пресечения, — сообщают в МВД Татарстана.
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