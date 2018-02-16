В Татарстане задержали «закладчиков» с партией наркотиков весом в полкило

У одного из них было обнаружена и изъята поясная сумка с пятью пакетами. Как признался задержанный, в двух из них находится гашиш — почти 300 граммов, в других — более 200 граммов «мефедрона». Изъятые пакеты были отправлены на экспертизу.

Молодые люди рассказали полицейским, что являются «закладчиками», а наркотики достали тайника. Эту партию они хотели потом расфасовать и продать на в Набережных Челнах.

При этом задержанные отказались пройти освидетельствования на предмет употребления наркотиков. За что и были привлечены к административной ответственности.