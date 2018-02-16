При падении в казанском троллейбусе пенсионерка сломала ребро
(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). При падении в троллейбусе № 3 69-летняя пассажирка получила травму, сообщает Госавтоинспекция Казани.
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(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). При падении в троллейбусе № 3 69-летняя пассажирка получила травму, сообщает Госавтоинспекция Казани.
ДТП произошло напротив дома № 1 по улице Петербуржская.
В результате женщину госпитализировали с закрытым переломом ребра. На момент инцидента в салоне троллейбуса находились 10 пассажиров.
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