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16 февраля, источник: ИА Татар-информ

При падении в казанском троллейбусе пенсионерка сломала ребро

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). При падении в троллейбусе № 3 69-летняя пассажирка получила травму, сообщает Госавтоинспекция Казани.

ДТП произошло напротив дома № 1 по улице Петербуржская.

В результате женщину госпитализировали с закрытым переломом ребра. На момент инцидента в салоне троллейбуса находились 10 пассажиров.

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