В Волгограде упавшая ветка сломала женщине позвоночник

Как сообщили «КП-Волгоград» в экстренных службах региона, 15 февраля в больницу из двора одного из домов по бульвару 30 лет Победы была доставлена 24-летняя женщина. Медики диагностировали у нее перелом шейного отдела позвоночника, но, к счастью, спинной мозг оказался не поврежденным.

Женщина рассказала, что шла по двору и неожиданно на нее упала огромная ветка старого тополя, растущего во дворе. Несчастная почувствовала резкую боль, упала, и встать сама уже не смогла. Очевидцы сразу же вызвали женщине «скорую помощь». Медики, осмотрев пострадавшую, доставили ее в ближайшую больницу. Врачи, сделав рентген, определили, что у женщины сломана шея.