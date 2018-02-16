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16 февраля, источник: Комсомольская правда

В Волгограде упавшая ветка сломала женщине позвоночник

24-летняя женщина получила тяжелые травмы в результате падения ветки в Дзержинском районе Волгограда.

Как сообщили «КП-Волгоград» в экстренных службах региона, 15 февраля в больницу из двора одного из домов по бульвару 30 лет Победы была доставлена 24-летняя женщина. Медики диагностировали у нее перелом шейного отдела позвоночника, но, к счастью, спинной мозг оказался не поврежденным.

Женщина рассказала, что шла по двору и неожиданно на нее упала огромная ветка старого тополя, растущего во дворе. Несчастная почувствовала резкую боль, упала, и встать сама уже не смогла. Очевидцы сразу же вызвали женщине «скорую помощь». Медики, осмотрев пострадавшую, доставили ее в ближайшую больницу. Врачи, сделав рентген, определили, что у женщины сломана шея.

Сейчас ее жизни сейчас ничего не угрожает. Обстоятельства получения травмы устанавливаются.

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