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12:57 (мск), источник: АиФ Уфа

Директор предприятия обманул мэрию Стерлитамака почти на 3 млн рублей

За дело взялись судебные приставы.

Судебные приставы взыскали с жителя Стерлитамакского района более 2,9 миллионов рублей в пользу администрации Стерлитамака, сообщает пресс-служба УФССП по республики.

Мужчина, работая директором на крупном предприятии города, незаконно заключил договор по поставке ГСМ. Судья признал его виновным.

Несмотря на решение суда, должник уклонялся от возмещения ущерба. Судебные приставы приступили к принудительному взысканию долга — они выяснили, где работает мужчина, и направили постановление на удержание 50% зарплаты в счёт долга. Кроме того, судебный пристав обнаружил, что на директора зарегистрирован Toyota Land Cruiser. От неплательщика потребовали выставить авто для ареста.

После принятия указанных мер мужчина в течение недели нашел деньги и погасил основную часть долга — почти 2,7 млн руб. Остальные средства были удержаны из зарплаты должника ранее.

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