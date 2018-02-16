В Татарстане в результате аварии погиб 19-летний водитель иномарки
Смертельная авария произошла 15 февраля в 22.50 в Чистополе.
Смертельная авария произошла 15 февраля в 22.50 в Чистополе.
На перекрестке улиц Энгельса и Пасека столкнулись две иномарки.
По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля «Шевроле Авео» грубо нарушил правила дорожного движения — он при движении по второстепенной дороге не предоставил преимущество другому участнику дорожного движения. В результате этого произошло столкновение с автомобилем «Лифан».
— В результате аварии 19-летний водитель автомобиля «Лифан», получил травмы, несовместимые с жизнью, он скончался на месте, — сообщили в УГИБДД МВД Татарстана. — Водитель и 18-летняя пассажирка автомобиля «Шевроле» получили травмы.
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