Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Установивший рекорд по сборам российский фильм получит сиквел
300-килограммовый одноногий американец похудел и начал бегать
В Новой Москве 3-летняя девочка умерла на прогулке в детском саду
Футболиста сборной России обманули на 200 млн при покупке жилья
Поклонники сравнили Полину Гагарину с престарелой рокершей
Москвичи нашли способ заработать на снегопаде Некоторые москвичи нашли способ извлечь выгоду из снегопада, обрушившегося на российскую столицу
Сигнал Германии: эксперт сказал, зачем Порошенко позвонил Путину
Западные СМИ в недоумении от русских на Олимпиаде
Летящие в Египет украинцы устроили массовую драку в аэропорту
Поезда в Москву принесли прибыль Украине — СМИ
“Знала, что плохо кончится”: модель смыло волной при позировании
Кличко: С Крымом поступят еще жестче, чем с Киевом
Рапунцель: как Ирина Безрукова выглядит с длинными волосами
Поклонники сравнили Полину Гагарину с престарелой рокершей
Пентагон: РФ вывела из строя «грозу морей» — новейший авианосец
Безупречно: Семенович надела прозрачную юбку - СМИ
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Строителей будут отслеживать по датчику
Фоторепортажи
10Во Флориде в школе произошла стрельба
8Накануне открытия Олимпиады в КНДР прошел военный парад
16 февраля, источник: Комсомольская правда

В Татарстане в результате аварии погиб 19-летний водитель иномарки

Смертельная авария произошла 15 февраля в 22.50 в Чистополе.

На перекрестке улиц Энгельса и Пасека столкнулись две иномарки.

По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля «Шевроле Авео» грубо нарушил правила дорожного движения — он при движении по второстепенной дороге не предоставил преимущество другому участнику дорожного движения. В результате этого произошло столкновение с автомобилем «Лифан».

— В результате аварии 19-летний водитель автомобиля «Лифан», получил травмы, несовместимые с жизнью, он скончался на месте, — сообщили в УГИБДД МВД Татарстана. — Водитель и 18-летняя пассажирка автомобиля «Шевроле» получили травмы.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Спрятать и не найти: потерянные клады
Страшное ДТП с участием 4-х автомобилей в Крыму: 7 человек погибли
Лавров увидел злой умысел со стороны США из-за поддержки курдов
США обвинили 13 граждан России во вмешательстве в выборы
Соцсети обсуждают драку кота из офиса Мэй с «коллегой» из МИД
Видео тренировки хохочущей 93-летней бабушки покорило Интернет
Эфиопия объявила чрезвычайное положение
Экс-супруга Пескова ушла с должности в Россотрудничестве
Ученых поразила уникальная семья медведей из России
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
Пхенчхан. День девятый: победа хоккеистов, медальные сюрпризы О главных событиях 16 февраля на Олимпиаде в Пхенчхане
Авто
МВД придумало новый повод лишать водителей прав Кроме того, для водителей, которые сели за руль без водительского удостоверения, предлагается повысить штраф
Hi-Tech
В России придумали «Кольцо безопасности». Но продаваться оно будет в США Перстень с тревожной кнопкой, чтобы попросить помощи у близких
Кино
Юлия Топольницкая снялась в новом «Подкидыше»: первые фото «Коля, попридержи инициативу» вместо «Муля, не нервируй меня», няня из клипа «Ленинграда», Антоха MC и другие отличия нового «Подкидыша» от классической советской ленты в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Страшные и красивые: Петербуржцы публикуют фото сосулек
Пермские общественники предложили властям переименовать улицы, носящие имена революционеров-террористов
Леди
7 потенциальных бойфрендов для Дженнифер Энистон Мы готовы предложить актрисе реальную помощь – список из тех мужчин, которые смогут утешить ее после расставания с супругом
Дети
В Новой Москве 3-летняя девочка умерла на прогулке в детском саду По одной из версий, воспитатели забыли ребенка на улице.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь