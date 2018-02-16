Мать шестерых детей из Шелехова убила мужа за упреки, что не рожает ему сына

Тело 50-летнего Владимира Баранова из Шелехова так до сих пор и не найдено. Рабочий одного из городских предприятий целый год числился пропавшим без вести, пока не выяснилось, что он мертв. По подозрению в убийстве мужчины полицейские задержали его жену Марину Баранову. Расследование завершено. Громкое уголовное дело сейчас рассматривает суд.

Марине Барановой больше не приходится притворяться: в преступлении она созналась, хотя в небольшом городке остались те, кто так и не поверил, что зверская расправа — ее рук дело. Посудите сами, Баранова — многодетная мать. У нее 6 (!) дочерей. Брак с Владимиром был вторым, он — отец трех последних девочек. Официально Марина работала уборщицей, но при этом развернула бурную общественную деятельность: состояла в организации многодетных матерей, боролась за их права.

— Марина постоянно жаловалась на супруга, — вспоминает председатель той организации многодетных матерей Светлана. — Говорила, что он якобы выпивал, избивал ее, прятал еду… Когда Вова пропал, поехав во Владивосток за машиной, я Марине так и сказала: «Радуйся: может, твой нашел себе там новую женщину и остался с ней…».

Удобное объяснение, однако слишком уж, как оказалось, оно преувеличено. Легенду о поездке на Дальний Восток придумала сама Баранова. Собственно, она и обратилась за помощью в полицию, сообщив об исчезновении супруга. Даже сама расклеивала по городу объявления с фотографиями Владимира. Целый год ей удавалось водить за нос следователей, но излишняя самоуверенность многодетную мать и подвела.

— Мы проверяли версию о том, что к исчезновению мужчины может быть причастна его супруга, — говорит заместитель руководителя следственного отдела по Шелеховскому району СУ СК России по Иркутской области Василий Еськин. — Но доказательств никаких не было. Сама женщина давала показания спокойно и выглядела расстроенной. Когда расследованием занялся Следственный комитет, завели уголовное дело по факту пропажи человека. Мы решили еще раз проверить эту версию и предложили пройти проверку на полиграфе.

— Конечно! Мне скрывать нечего! — заявила тогда Баранова.

Блефовала или надеялась обмануть машину?.. А ведь следователи разъяснили сибирячке, что у нее есть право отказаться от детектора лжи. В итоге тест она провалила. Ну, а потом уж деваться некуда — пришлось снять маску. И вот какие ужасы поведала Баранова на допросе.

— Она дождалась, когда муж уснет, а затем убила, — пересказывает страшные подробности Василий Еськин. — Свидетелем расправы стала 17-летняя дочь женщины. Мать отправила ее спать, а сама в ванной кухонным ножом разделала тело жертвы. Я ее еще тогда спросил: мол, как вы это смогли сделать? На что получил шокирующий ответ: «Я в деревне раньше жила — пришлось однажды корову разделывать в одиночку. А тут всего лишь человек…» Останки женщина упаковала в пакеты и разбросала по мусорным бакам в городе.

Но чем же так не угодил супруг Марине?.. Владимир Баранов все ждал, что она ему сына родит, а тут одна дочка, другая, третья… Упрекал ее за это. Потом действительно к бутылке начал прикладываться. В общем, решила многодетная мать, что без мужа ей лучше будет. Ведь за тот год, что она хранила страшную тайну, по признанию коллег, женщина расцвела, ее настроение улучшилось. Она не пропустила ни одного собрания организации и продолжала помогать многодетным матерям…

Если суд признает Марину Баранову виновной в убийстве мужа, то следующие 15 лет она может провести за решеткой.