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16 февраля, источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону бывшую сотрудницу полиции будут судить за фальсификацию доказательств уголовного дела

Ростове-на-Дону перед судом предстанет экс-сотрудница отдела полиции Советского района, которую обвиняют сразу по двум статьям уголовного кодекса — превышение должностных полномочий и фальсификации доказательств.

Согласно официальной версии, будучи в должности заместителя начальника отдела дознания, она вытащила из материалов уголовного дела процессуальные документы, которые доказывали факт противоправного деяния.

— После чего внесла незаконное постановление о приостановлении дознания в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, — пояснила Оксана Сухарева, старший помощник прокурора Ростовской области.

О попытке развалить уголовное дело, узнали коллеги из правоохранительных органах. Теперь уже бывшая сотрудница полиции предстанет перед судом, ей грозит лишение свободы до четырех лет.

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