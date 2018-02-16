В Ростове-на-Дону бывшую сотрудницу полиции будут судить за фальсификацию доказательств уголовного дела

Согласно официальной версии, будучи в должности заместителя начальника отдела дознания, она вытащила из материалов уголовного дела процессуальные документы, которые доказывали факт противоправного деяния.

— После чего внесла незаконное постановление о приостановлении дознания в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, — пояснила Оксана Сухарева, старший помощник прокурора Ростовской области.