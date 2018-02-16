В Ростове-на-Дону бывшую сотрудницу полиции будут судить за фальсификацию доказательств уголовного дела

Согласно официальной версии, будучи в должности заместителя начальника отдела дознания, она вытащила из материалов уголовного дела процессуальные документы, которые доказывали факт противоправного деяния.
— После чего внесла незаконное постановление о приостановлении дознания в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, — пояснила Оксана Сухарева, старший помощник прокурора Ростовской области.
О попытке развалить уголовное дело, узнали коллеги из правоохранительных органах. Теперь уже бывшая сотрудница полиции предстанет перед судом, ей грозит лишение свободы до четырех лет.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.