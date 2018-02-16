Калининградец разобрал на запчасти автомобиль своей бывшей подруги
14 февраля в полицию Гурьевска пришла расстроенная 21-летняя жительница одного из поселков. Девушка рассказала, что ночью
14 февраля в полицию Гурьевска пришла расстроенная 21-летняя жительница одного из поселков. Девушка рассказала, что ночью
Неизвестные сняли с машины передние
Сотрудники уголовного розыска довольно быстро установили обстоятельства произошедшего и злоумышленников. Как оказалось, преступление организовал бывший парень пострадавшей. Девушка разорвала с ним отношении, и он решил ей отомстить. Подговорив троих своих друзей, они разобрали ее машину.
В отношении подозреваемых завели уголовное дело.
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