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16 февраля, источник: Комсомольская правда

Калининградец разобрал на запчасти автомобиль своей бывшей подруги

14 февраля в полицию Гурьевска пришла расстроенная 21-летняя жительница одного из поселков. Девушка рассказала, что ночью кто-то разукомплектовал ее «Мазду».

Неизвестные сняли с машины передние блок-фары, аккумулятор, домкрат, запасное колесо и патрубки системы охлаждения.

Сотрудники уголовного розыска довольно быстро установили обстоятельства произошедшего и злоумышленников. Как оказалось, преступление организовал бывший парень пострадавшей. Девушка разорвала с ним отношении, и он решил ей отомстить. Подговорив троих своих друзей, они разобрали ее машину.

В отношении подозреваемых завели уголовное дело.

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