Калининградец разобрал на запчасти автомобиль своей бывшей подруги

Сотрудники уголовного розыска довольно быстро установили обстоятельства произошедшего и злоумышленников. Как оказалось, преступление организовал бывший парень пострадавшей. Девушка разорвала с ним отношении, и он решил ей отомстить. Подговорив троих своих друзей, они разобрали ее машину.