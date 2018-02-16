Спецоперация в Алматы и трех областях: задержаны таможенники, полицейские и посредники
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Проведена спецоперация в околотаможенной сфере, в результате которой задержаны 29 подозреваемых, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Проведена спецоперация в околотаможенной сфере, в результате которой задержаны 29 подозреваемых, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на
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В результате задержано 29 подозреваемых лиц, из них 16 — в Алматинской, Жамбылской областях и Алматы, 13 — в
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