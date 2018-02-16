Спецоперация в Алматы и трех областях: задержаны таможенники, полицейские и посредники

« 15—16 февраля при координации Генпрокуратуры РК Комитетом национальной безопасности и Нацбюро по противодействию коррупции в целях пресечения противоправной деятельности в околотаможенной сфере, а также усиления противодействия ОПГ, осуществляющим контрабандную деятельность на приграничных территориях страны, проведена крупномасштабная одновременная спецоперация в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и в Алматы», — отмечается в сообщении.