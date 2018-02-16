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16 февраля, источник: Kazinform

Спецоперация в Алматы и трех областях: задержаны таможенники, полицейские и посредники

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Проведена спецоперация в околотаможенной сфере, в результате которой задержаны 29 подозреваемых, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

Источник: AP 2018

«15—16 февраля при координации Генпрокуратуры РК Комитетом национальной безопасности и Нацбюро по противодействию коррупции в целях пресечения противоправной деятельности в околотаможенной сфере, а также усиления противодействия ОПГ, осуществляющим контрабандную деятельность на приграничных территориях страны, проведена крупномасштабная одновременная спецоперация в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и в Алматы», — отмечается в сообщении.

В результате задержано 29 подозреваемых лиц, из них 16 — в Алматинской, Жамбылской областях и Алматы, 13 — в Южно-Казахстанской области. Среди задержанных — должностные лица таможенных и правоохранительных органов, брокеры, посредники, представители криминалитета, а также двое граждан Кыргызстана.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

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