Дверь была незапертой: на Дону задержали подозреваемого в квартирной краже
В Орловском районе Ростовской области задержали подозреваемого в квартирной краже.
В Орловском районе Ростовской области задержали подозреваемого в квартирной краже.
По предварительным данным, 33-летний мужчина проник в дом, когда хозяйка вышла к соседке.
Воспользовавшись тем, что дверь в квартиру была незаперта, подозреваемый похитил ювелирные украшения на сумму 80 тысяч рублей.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили сегодня в
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