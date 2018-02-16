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16 февраля, источник: ГТРК "Дон-ТР"

Дверь была незапертой: на Дону задержали подозреваемого в квартирной краже

В Орловском районе Ростовской области задержали подозреваемого в квартирной краже.

По предварительным данным, 33-летний мужчина проник в дом, когда хозяйка вышла к соседке.

Воспользовавшись тем, что дверь в квартиру была незаперта, подозреваемый похитил ювелирные украшения на сумму 80 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили сегодня в пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

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