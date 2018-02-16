Подозреваемый в покушении на мошенничество полицейский из Шатковского района Нижегородской области отправлен под домашний арест

В ходе предварительного следствия установлено, что в начале февраля 2018 года старший оперуполномоченный, располагая сведениями о проведении сотрудниками ГУ МВД России по региону проверки в отношении организации, которая обслуживала ГБУ «Понетаевский психоневрологический интернат», сообщил руководителю организации, что тот по результатам проверки будет привлечен к уголовной ответственности. Он предложил за взятку в 800 тысяч рублей помочь избежать наказания. Фактически, никакого влияния на результаты проверки и решения по ее итогам он оказать не мог.

Оперуполномоченный встретился с руководителем организации и тот передал ему часть взятки в 185 тысяч рублей. Сразу после получения денег он был задержан.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам). Подозреваемый арестован до 14 апреля 2018 года. Постановление в законную силу не вступило.