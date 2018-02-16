Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Установивший рекорд по сборам российский фильм получит сиквел
Нейробиолог рассказал, как стать счастливым
Бритни Спирс хочет завести третьего ребенка
Дизайн маленькой брутальной квартиры для молодого хозяина
Рапунцель: как Ирина Безрукова выглядит с длинными волосами
За наличными — в магазин! Банки тестируют новый механизм У россиян вскоре может появиться возможность снимать деньги с карт прямо на кассах магазинов
Адмирал РФ ответил на требование Киева ремонтировать флот в Крыму
Западные СМИ в недоумении от русских на Олимпиаде
Российских болельщиков выгнали со стадиона на Олимпиаде
Киев принял меры из-за бегства украинцев в РФ
“Знала, что плохо кончится”: модель смыло волной при позировании
Кличко: С Крымом поступят еще жестче, чем с Киевом
Рапунцель: как Ирина Безрукова выглядит с длинными волосами
Поклонники сравнили Полину Гагарину с престарелой рокершей
Пентагон: РФ вывела из строя «грозу морей» — новейший авианосец
Безупречно: Семенович надела прозрачную юбку - СМИ
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Названа дата переезда в первый дом по реновации
Фоторепортажи
10Во Флориде в школе произошла стрельба
8Накануне открытия Олимпиады в КНДР прошел военный парад
16 февраля, источник: НИА-Нижний Новгород

Подозреваемый в покушении на мошенничество полицейский из Шатковского района Нижегородской области отправлен под домашний арест

Подозреваемый в покушении на мошенничество полицейский из Шатковского района Нижегородской области отправлен под домашний арест. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции сообщила 16 февраля 2018 года.

В ходе предварительного следствия установлено, что в начале февраля 2018 года старший оперуполномоченный, располагая сведениями о проведении сотрудниками ГУ МВД России по региону проверки в отношении организации, которая обслуживала ГБУ «Понетаевский психоневрологический интернат», сообщил руководителю организации, что тот по результатам проверки будет привлечен к уголовной ответственности. Он предложил за взятку в 800 тысяч рублей помочь избежать наказания. Фактически, никакого влияния на результаты проверки и решения по ее итогам он оказать не мог.

Оперуполномоченный встретился с руководителем организации и тот передал ему часть взятки в 185 тысяч рублей. Сразу после получения денег он был задержан.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам). Подозреваемый арестован до 14 апреля 2018 года. Постановление в законную силу не вступило.

Ранее следственное управление СК РФ по региону сообщало, что размер взятки составлял 650 тысяч рублей.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Лавров увидел злой умысел со стороны США из-за поддержки курдов
США обвинили 13 граждан России во вмешательстве в выборы
Соцсети обсуждают драку кота из офиса Мэй с «коллегой» из МИД
Видео тренировки хохочущей 93-летней бабушки покорило Интернет
Эфиопия объявила чрезвычайное положение
Экс-супруга Пескова ушла с должности в Россотрудничестве
Ученых поразила уникальная семья медведей из России
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
Пхенчхан. День девятый: победа хоккеистов, медальные сюрпризы О главных событиях 16 февраля на Олимпиаде в Пхенчхане
Авто
МВД придумало новый повод лишать водителей прав Кроме того, для водителей, которые сели за руль без водительского удостоверения, предлагается повысить штраф
Hi-Tech
В России придумали «Кольцо безопасности». Но продаваться оно будет в США Перстень с тревожной кнопкой, чтобы попросить помощи у близких
Кино
Юлия Топольницкая снялась в новом «Подкидыше»: первые фото «Коля, попридержи инициативу» вместо «Муля, не нервируй меня», няня из клипа «Ленинграда», Антоха MC и другие отличия нового «Подкидыша» от классической советской ленты в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Как москвичи борются с сосульками
Президенту РФ направлена петиция против сноса телебашни в Екатеринбурге
Необычный «зеленый» небоскреб построят в Сингапуре
Местоположение строителей будут отслеживать по датчику
Леди
7 потенциальных бойфрендов для Дженнифер Энистон Мы готовы предложить актрисе реальную помощь – список из тех мужчин, которые смогут утешить ее после расставания с супругом
Дети
В Новой Москве 3-летняя девочка умерла на прогулке в детском саду По одной из версий, воспитатели забыли ребенка на улице.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь