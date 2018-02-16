Экс-сотрудник таможни осужден за получение взятки в Ростовской области

В ходе судебного рассмотрения установлено, обвиняемый получил 40 тысяч рублей за незаконное содействие в перемещении незадекларированного товара через таможенную границу ЕАЭС.

Суд признал бывшего таможенника виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и приговорил его к трем годам лишения свободы со штрафом в размере 20-кратной суммы взятки (800 тыс. рублей). Кроме того, осужденный на четыре года был лишен права занимать должности в правоохранительных органах.