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16 февраля, источник: АиФ Ростов-на-Дону

Экс-сотрудник таможни осужден за получение взятки в Ростовской области

Бывший сотрудник таможенного поста «Новошахтинск» осужден за получение взятки в Красносулинском районе Ростовской области, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

В ходе судебного рассмотрения установлено, обвиняемый получил 40 тысяч рублей за незаконное содействие в перемещении незадекларированного товара через таможенную границу ЕАЭС.

Суд признал бывшего таможенника виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и приговорил его к трем годам лишения свободы со штрафом в размере 20-кратной суммы взятки (800 тыс. рублей). Кроме того, осужденный на четыре года был лишен права занимать должности в правоохранительных органах.

Сообщается, что защита экс-сотрудника таможни обжаловала приговор, однако судебная коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда оставила его без изменения.

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