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16 февраля, источник: Om1.ru

В Чкаловском поселке Омска загорелась пятиэтажка

Квартиру на пятом этаже тушат 17 пожарных.

Сегодня в Чкалевском поселке на улице Юбилейная, 3 загорелась квартира на пятом этаже хрущевки. Очевидцы опубликовали в соцсетях фото и видео, на которых видна работа пожарных. Из окна дома валит густой дым, во дворе столпились прохожие и эвакуированные жильцы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, вызов поступил около 16:40. Через 17 минут пожар удалось локализовать. 5 человек эвакуировали из горящего подъезда.

На месте работают 17 человек и 6 единиц техники.

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