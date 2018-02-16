В Чкаловском поселке Омска загорелась пятиэтажка

Сегодня в Чкалевском поселке на улице Юбилейная, 3 загорелась квартира на пятом этаже хрущевки. Очевидцы опубликовали в соцсетях фото и видео, на которых видна работа пожарных. Из окна дома валит густой дым, во дворе столпились прохожие и эвакуированные жильцы.