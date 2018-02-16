В Чкаловском поселке Омска загорелась пятиэтажка
Квартиру на пятом этаже тушат 17 пожарных.
Квартиру на пятом этаже тушат 17 пожарных.
Сегодня в Чкалевском поселке на улице Юбилейная, 3 загорелась квартира на пятом этаже хрущевки. Очевидцы опубликовали в соцсетях фото и видео, на которых видна работа пожарных. Из окна дома валит густой дым, во дворе столпились прохожие и эвакуированные жильцы.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, вызов поступил около 16:40. Через 17 минут пожар удалось локализовать. 5 человек эвакуировали из горящего подъезда.
На месте работают 17 человек и 6 единиц техники.
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