Грузинская полиция провела спецоперацию в Париже

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Замдиректора департамента Центральной криминальной полиции Давид Лацабидзе на сегодняшнем брифинге рассказал, что грузинские полицейские приняли участие в спецоперации по задержанию преступников во Франции.

Не называя никаких имен и дат, господин Лацабидзе заявил, что в результате совместной операции с французскими коллегами «в Париже арестованы восемь членов криминальной группировки, действующей во Франции».

Французская сторона инкриминирует арестованным многочисленные групповые кражи и хранение краденых вещей. При этом в Грузии им вменяют совсем другое — ч. 1 ст. 223 Уголовного кодекса Грузии, которая звучит как «членство в воровском мире». Эта статья была принята в 2006 году по инициативе тогдашнего президента страны Михаила Саакашвили, она позволяет осудить человека не за конкретное преступление, а лишь за следование «воровским традициям», общение с ворами в законе, организацию «сходок» и сбор «общака».

В частности, как заявил господин Лацабидзе, арестованные «имели связь» с грузинскими ворами в законе, которых французская полиция арестовала в ходе масштабной общеевропейской операции в ноябре 2017 года. Во время обыска у задержанных в Париже изъяты, вероятно, ворованные вещи, кредитные карточки, золотые украшения и наркотики. «Часть денег, полученных от продажи ворованных вещей, преступники отдавали на пополнение “общака”», — сообщил заместитель главы криминальной полиции, дав понять, что это действие уже само по себе подпадает под ст. 223 грузинского Уголовного кодекса. По его словам, МВД Грузии планирует «укрепить институт полицейского атташе в европейских странах» чтобы усилить совместную борьбу против грузинских преступников, «промышляющих в Европе».

Наибольший интерес в заявлении МВД Грузии вызвало упоминание об участии в парижской операции грузинских полицейских.

Как заявил «Ъ» бывший начальник информационно-аналитического департамента МВД Шота Утиашвили, участие грузинских полицейских непосредственно в операции по задержанию лиц на территории Евросоюза абсолютно исключено.

«Возможно, имеется в виду не сама процедура ареста, который проводится исключительно французскими силовиками, а последующее опознание и допросы на родном для арестованных языке», — уточнил господин Утиашвили. По словам собеседника «Ъ», грузинским криминальным авторитетам наверняка вменяются в вину лишь преступления, совершенные во Франции и других европейских странах, — кражи и хранение краденого. «Наш закон против воров в законе не действует во Франции, и французы ни в коем случае не могли арестовать кого-либо, предъявив им лишь “следование воровским традициям”», — уверен собеседник «Ъ».

Однако, по информации «Ъ», французская сторона не уверена, что сможет доказать обвинения, предъявленные всем восьми грузинам.

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В этом случае по негласной договоренности с грузинскими властями криминальных авторитетов, нелегально живущих во Франции, выдворят на родину, а в Грузии их уже осудят по статье, принятой в 2006 году. Возможно, в депортации будут участвовать те самые грузинские полицейские, которые уже успели поработать в Париже, пусть и лишь на процедурах опознания и допросов.

У грузинских властей есть мощный стимул помогать европейцам в борьбе против криминала: наплыв преступников из Грузии стал одним из главных аргументов ряда европейских политиков, уже открыто требующих приостановки безвизового режима для грузинских граждан.