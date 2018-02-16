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16 февраля, источник: Newsroom24.ru

Нижегородец зарезал жену и явился в полицию с повинной

Дочка погибшей осталась без попечения родителей.

45-летний житель Сормовского района подозревается в убийстве 41-летней жены, сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Преступление совершено 15 февраля на ул. Ясная. Бытовая ссора супругов закончилась смертельным ножевым ранением в грудь женщине. Ее муж явился в полицию с повинной и был задержан. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался.

Несовершеннолетняя дочь погибшей осталась без попечения родителей.

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