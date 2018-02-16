Нижегородец зарезал жену и явился в полицию с повинной
Дочка погибшей осталась без попечения родителей.
Дочка погибшей осталась без попечения родителей.
45-летний житель Сормовского района подозревается в убийстве 41-летней жены, сообщает
Преступление совершено 15 февраля на ул. Ясная. Бытовая ссора супругов закончилась смертельным ножевым ранением в грудь женщине. Ее муж явился в полицию с повинной и был задержан. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался.
Несовершеннолетняя дочь погибшей осталась без попечения родителей.
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