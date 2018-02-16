Школьник спас младшего брата из горящей квартиры в Атырау
Мальчики спали в соседних комнатах, когда на кухне полыхал пожар: из газового счетчика била струя огня.
Мальчики спали в соседних комнатах, когда на кухне полыхал пожар: из газового счетчика била струя огня.
Ученик пятого класса одной из школ Атырау вынес младшего брата из горящей квартиры, передает Zakon.kz со ссылкой на региональный сайт «Мой город».
ЧП произошло 29 января в микрорайоне Привокзальный. Ляззат Калмурзина, как обычно, к 8 утра повезла среднего сына в школу. Хлопок прозвучал уже после её ухода, дома оставались спящие Али и Адиль.
— Я слышал грохот, но не мог заставить себя встать, — говорит старший Али. — Потом запахло гарью. Я вышел на кухню, а там уже полыхал огонь: горели занавески, стена,
Уже на улице замерзших плачущих мальчиков
В
— Мы хотим поблагодарить наших героев за поступок, на который отважится далеко не каждый, за проявленные храбрость, мужество и смелость, — отметил Асыланбек Хафизулы.
Классный руководитель мальчика отметила, что Али умный ребенок, всегда готов прийти на помощь.
— Я рада тому, что в нашей школе учатся такие герои. И Али не исключение. Он никогда никого не оставит в беде, и он этого доказал. Ты молодец. Мы все гордимся тобой, — отметила учитель.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.