Школьник спас младшего брата из горящей квартиры в Атырау

Источник: Zakon.kz

Ученик пятого класса одной из школ Атырау вынес младшего брата из горящей квартиры, передает Zakon.kz со ссылкой на региональный сайт «Мой город».

ЧП произошло 29 января в микрорайоне Привокзальный. Ляззат Калмурзина, как обычно, к 8 утра повезла среднего сына в школу. Хлопок прозвучал уже после её ухода, дома оставались спящие Али и Адиль.

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— Я слышал грохот, но не мог заставить себя встать, — говорит старший Али. — Потом запахло гарью. Я вышел на кухню, а там уже полыхал огонь: горели занавески, стена, сплит-система. Чёрный дым был везде. Я побежал в спальню, поднял Адиля и выбежал с ним на руках на улицу.

Уже на улице замерзших плачущих мальчиков кто-то догадался посадить в тёплую машину. Сосед со второго этажа Ерболат Ихсанов тоже услышал шум и крики детей. Он зашел в их квартиру, нашел очаг возгорания — газовый счетчик, из которого била струя огня, и перекрыл вентиль.

В школе-лицее № 17 г. Атырау сотрудники ДЧС наградили ученика Али за спасение младшего брата при пожаре. Мальчик получил благодарственное письмо из рук главного специалиста УЧС города Атырау Асыланбека Хафизулы. Также поблагодарили и соседа ребенка, который является работником АО «КазТрансОйл» Ерболата Ихсанова.

— Мы хотим поблагодарить наших героев за поступок, на который отважится далеко не каждый, за проявленные храбрость, мужество и смелость, — отметил Асыланбек Хафизулы.

Классный руководитель мальчика отметила, что Али умный ребенок, всегда готов прийти на помощь.