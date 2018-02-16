Еще два человека задержаны по делу бизнесмена Арбузова
Сейчас, по информации СК, под стражей находятся пять человек, проходящих по делу известного бизнесмена.
Сейчас, по информации СК, под стражей находятся пять человек, проходящих по делу известного бизнесмена.
МИНСК, 16 фев — Sputnik. Еще два человека были задержаны в январе текущего года по делу известного белорусского бизнесмена Виталия Арбузова, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.
В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного в отношении председателя совета директоров группы компаний Fenox Global Group, продолжается. Сейчас Арбузов находится под стражей.
«В январе текущего года по делу были задержаны еще два человека, в отношении них возбуждены уголовные дела», — сказала Гончарова.
Она также отметила, что данным лицам уже предъявлены обвинения в пособничестве, а также уклонении от уплаты налогов, повлекшем ущерб в особо крупном размере (ч. 6 ст. 16 и ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Беларуси).
Сейчас следователи СК работают над установлением всех обстоятельств действий лиц, задержанных по делу Арбузова, а также принимают меры по возмещению причиненного ими ущерба.
По словам Гончаровой, в настоящее время под стражей находятся пятеро, в том числе сам бизнесмен.
Председатель совета директоров группы компаний Fenox Global Group Арбузов был задержан 12 апреля прошлого года по подозрению в уклонении от уплаты налогов и незаконном получении из бюджета НДС. По его делу также проходят еще 11 человек. По информации СК, сумма неуплаченных налогов составила 40 миллионов рублей.
Виталий Арбузов — владелец холдинга Fenox Global Group, который занимается производством и продажей автокомпонентов для российских и европейских автопроизводителей. В его активах, помимо доли в СП ЗАО «Юнисон», также зарегистрированная в США венчурная компания Fenox Venture Capital.
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