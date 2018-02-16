Еще два человека задержаны по делу бизнесмена Арбузова

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 фев — Sputnik. Еще два человека были задержаны в январе текущего года по делу известного белорусского бизнесмена Виталия Арбузова, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного в отношении председателя совета директоров группы компаний Fenox Global Group, продолжается. Сейчас Арбузов находится под стражей.

«В январе текущего года по делу были задержаны еще два человека, в отношении них возбуждены уголовные дела», — сказала Гончарова.

Она также отметила, что данным лицам уже предъявлены обвинения в пособничестве, а также уклонении от уплаты налогов, повлекшем ущерб в особо крупном размере (ч. 6 ст. 16 и ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Беларуси).

Сейчас следователи СК работают над установлением всех обстоятельств действий лиц, задержанных по делу Арбузова, а также принимают меры по возмещению причиненного ими ущерба.

По словам Гончаровой, в настоящее время под стражей находятся пятеро, в том числе сам бизнесмен.

Председатель совета директоров группы компаний Fenox Global Group Арбузов был задержан 12 апреля прошлого года по подозрению в уклонении от уплаты налогов и незаконном получении из бюджета НДС. По его делу также проходят еще 11 человек. По информации СК, сумма неуплаченных налогов составила 40 миллионов рублей.