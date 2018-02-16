Пьяный уроженец Молдовы пытался отобрать оружие у полицейских в Москве
Теперь его будут судить не только за хулиганство, но и за нападение на стражей порядка.
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Теперь его будут судить не только за хулиганство, но и за нападение на стражей порядка.
Московская полиция задержала 26-летнего уроженца Молдовы: будучи в подпитии, он начал доставлять неудобства соседям, которые и вызвали полицию. Хулиган отказался подчиняться стражам порядка — вместо этого он начал драться с ними: одному оторвал нагрудный карман на форме, другому расцарапал лицо, а у третьего попытался отобрать табельное оружие, сообщает rosbalt.ru.
Полицейские все же одолели дебошира, скрутили его и увезли в участок. Теперь ему не придется отвечать за мелкое хулиганство: на него заведено уголовное дело за применение насилия в отношении представителей власти, а это — куда более серьезная статья.
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