Пьяный уроженец Молдовы пытался отобрать оружие у полицейских в Москве

Московская полиция задержала 26-летнего уроженца Молдовы: будучи в подпитии, он начал доставлять неудобства соседям, которые и вызвали полицию. Хулиган отказался подчиняться стражам порядка — вместо этого он начал драться с ними: одному оторвал нагрудный карман на форме, другому расцарапал лицо, а у третьего попытался отобрать табельное оружие, сообщает rosbalt.ru.

Полицейские все же одолели дебошира, скрутили его и увезли в участок. Теперь ему не придется отвечать за мелкое хулиганство: на него заведено уголовное дело за применение насилия в отношении представителей власти, а это — куда более серьезная статья.