Прокурор попросил приговорить авторитета Калашова к 10 годам колонии и штрафу

Источник: РИА "Новости"

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU — Обвинение просит приговорить криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 700 тысяч рублей по делу о вымогательстве.

Как передает корреспондент «Интерфакса», соответствующее наказание гособвинение предложило назначить Калашову в ходе прений сторон на заседании Никулинского суда в пятницу.

Прошу признать Калашова виновным и назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 700 тысяч рублей. Прокурор

Другого фигуранта дела — помощника Калашова Андрея Кочуйкова (Итальянец) — обвинение также попросило признать виновным в вымогательстве и приговорить к 9,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 тыс. рублей.

Еще десятерых подсудимых обвинение попросило приговорить к срокам от 7,5 до 9,5 лет колонии и различным штрафам.

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Также в качестве обвиняемых к делу посмертно привлечены убитые при перестрелке у ресторана Elements охранники Кочуйкова Филипп Дамаскин и Алексей Китаев. Уголовное преследование последнего прокурор попросил прекратить в связи со смертью, а дело в отношении Дамаскина — вернуть в прокуратуру.

Всем фигурантам инкриминируется вымогательство, совершенное с применением насилия организованной группой, в целях получения имущества в особо крупном размере. Никто из подсудимых вину не признает.

Согласно обвинительному заключению, в деле два эпизода вымогательства — 8 млн рублей у собственницы Elements Жанны Ким (этот эпизод закончился перестрелкой у заведения) и 10 млн рублей у бизнесмена Льва Гарамова.