В Кишиневе военнослужащий совершил разбойное нападение
В Кишиневе военнослужащий ушел в самоволку и, взяв в помощь сообщника, совершил дерзкое ограбление.
В Кишиневе военнослужащий ушел в самоволку и, взяв в помощь сообщника, совершил дерзкое ограбление.
КИШИНЕВ, 16 фев — Sputnik. Апелляционная палата Кишинева постановила осудить на семь лет тюрьмы военнослужащего национальной армии Молдовы и его сообщника.
По данным
С конца марта 2017 года грабители находились под арестом.
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