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16 февраля, источник: Sputnik.md

В Кишиневе военнослужащий совершил разбойное нападение

В Кишиневе военнослужащий ушел в самоволку и, взяв в помощь сообщника, совершил дерзкое ограбление.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 16 фев — Sputnik. Апелляционная палата Кишинева постановила осудить на семь лет тюрьмы военнослужащего национальной армии Молдовы и его сообщника.

По данным пресс-службы генеральной прокуратуры, в феврале 2017 года в Кишиневе военнослужащий самовольно покинул расположение части, в которой проходил службу. Далее он и его сообщник, скрыв лица, ворвались в дом одного из жителей столицы и, угрожая расправой, потребовали у него деньги. Взяв у жертвы банкноты и ценности на общую сумму порядка 60 тысяч леев, злоумышленники скрылись.

С конца марта 2017 года грабители находились под арестом.

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