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16 февраля, источник: Newtimes.kz

В ЮКО у прихожанина в мечети украли четыре млн тенге

На территории одной из мечетей области произошла кража, передает Тvk-uko.kz.

Источник: Newtimes.kz

На территории одной из мечетей области произошла кража, передает Тvk-uko.kz.

По крайней мере, так утверждает потерпевший, по словам которого, 15 февраля, в 7 часов утра, он зашел в мечеть, снял верхнюю одежду и повесил куртку с четырьмя миллионами тенге в кармане на вешалку у входа. Затем вошел в молельный зал мечети. Когда потерпевший, закончив чтение молитв, обращенных к всевышнему, вернулся, денег не оказалось на месте.

Мужчина сразу же вызвал полицейских и написал заявление. По данному факту сейчас ведется расследование. Как отмечает издание, на территории мечети установлена камера видеонаблюдения.

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