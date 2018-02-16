В ЮКО у прихожанина в мечети украли четыре млн тенге
На территории одной из мечетей области произошла кража, передает
На территории одной из мечетей области произошла кража, передает
На территории одной из мечетей области произошла кража, передает
По крайней мере, так утверждает потерпевший, по словам которого, 15 февраля, в 7 часов утра, он зашел в мечеть, снял верхнюю одежду и повесил куртку с четырьмя миллионами тенге в кармане на вешалку у входа. Затем вошел в молельный зал мечети. Когда потерпевший, закончив чтение молитв, обращенных к всевышнему, вернулся, денег не оказалось на месте.
Мужчина сразу же вызвал полицейских и написал заявление. По данному факту сейчас ведется расследование. Как отмечает издание, на территории мечети установлена камера видеонаблюдения.
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