В ЮКО у прихожанина в мечети украли четыре млн тенге

По крайней мере, так утверждает потерпевший, по словам которого, 15 февраля, в 7 часов утра, он зашел в мечеть, снял верхнюю одежду и повесил куртку с четырьмя миллионами тенге в кармане на вешалку у входа. Затем вошел в молельный зал мечети. Когда потерпевший, закончив чтение молитв, обращенных к всевышнему, вернулся, денег не оказалось на месте.