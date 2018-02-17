У пассажира на станции «Волховстрой» нашли гранату

Сотрудники вокзала на железнодорожной станции «Волховстрой» днем в пятницу, 16 февраля, проявив бдительность, вызвали сотрудников Росгвардии. Все дело в том, что в вещах одного из пассажиров при досмотре был обнаружен подозрительный предмет, похожий на гранату. Опасную находку, чтобы обезопасить окружающих, локализовали специальным устройством.

— На место незамедлительно выехали сотрудники инженерно-технической группы ОМОН ГУ Росгвардии. Обследовав обнаруженный предмет, специалисты-взрывотехники определили, что это пустой корпус гранаты «Ф-1» и имитация запала, не представляющие опасности, — рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Несмотря на это предмет у гражданина изъяли и отправили на утилизацию. Отмечается, что на работу станции данный инцидент не повлиял.