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09:45 (мск), источник: Комсомольская правда

У пассажира на станции «Волховстрой» нашли гранату

Ее отправили на утилизацию.

Сотрудники вокзала на железнодорожной станции «Волховстрой» днем в пятницу, 16 февраля, проявив бдительность, вызвали сотрудников Росгвардии. Все дело в том, что в вещах одного из пассажиров при досмотре был обнаружен подозрительный предмет, похожий на гранату. Опасную находку, чтобы обезопасить окружающих, локализовали специальным устройством.

— На место незамедлительно выехали сотрудники инженерно-технической группы ОМОН ГУ Росгвардии. Обследовав обнаруженный предмет, специалисты-взрывотехники определили, что это пустой корпус гранаты «Ф-1» и имитация запала, не представляющие опасности, — рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Несмотря на это предмет у гражданина изъяли и отправили на утилизацию. Отмечается, что на работу станции данный инцидент не повлиял.

Ранее сообщалось о корпусе гранаты, который нашли в одной из посылок в Пулково. Специалисты осмотрели обнаруженный предмет и установили, что это пустой корпус гранаты М-24 времен Великой Отечественной войны, в состоянии коррозии. В ведомстве отметили, что никакой опасности для окружающих он не представлял. На работу аэропорта данный инцидент не повлиял.

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