У пассажира на станции «Волховстрой» нашли гранату
Ее отправили на утилизацию.
Ее отправили на утилизацию.
Сотрудники вокзала на железнодорожной станции «Волховстрой» днем в пятницу, 16 февраля, проявив бдительность, вызвали сотрудников Росгвардии. Все дело в том, что в вещах одного из пассажиров при досмотре был обнаружен подозрительный предмет, похожий на гранату. Опасную находку, чтобы обезопасить окружающих, локализовали специальным устройством.
— На место незамедлительно выехали сотрудники
Несмотря на это предмет у гражданина изъяли и отправили на утилизацию. Отмечается, что на работу станции данный инцидент не повлиял.
Ранее сообщалось о корпусе гранаты, который нашли в одной из посылок в Пулково. Специалисты осмотрели обнаруженный предмет и установили, что это пустой корпус гранаты М-24 времен Великой Отечественной войны, в состоянии коррозии. В ведомстве отметили, что никакой опасности для окружающих он не представлял. На работу аэропорта данный инцидент не повлиял.
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