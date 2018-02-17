В Крыму назвали возможную причину ДТП с семью погибшими

Авария произошла вечером в пятницу в районе Ленинского (Ленинский район) с участием 2-х большегрузных автомобилей и легкового автомобиля «ВАЗ-2105». В результате пострадало 9 человек, из которых 7 погибло, в том числе четверо детей.

«По информации очевидцев водитель “ВАЗ-2105”, совершая обгон большегрузного автомобиля, допустил касательное столкновение с ним, после чего вылетел под встречный грузовик. В результате столкновения произошло воспламенение грузовых автомобилей», — говорится в сообщении.

В результате аварии легковой автомобиль с людьми сильно деформировался, а по обе стороны от автодороги большегрузные автомобили были охвачены сильным огнем. Кроме того, из-за темного времени суток и плохой видимости еще один грузовик стал участником данного ДТП.

При этом спасатели подчеркнули, что причины ДТП будут установлены экспертами.

«На данный момент личности пострадавших и погибших устанавливаются», — также говорится в сообщении.

При этом спасатели подчеркнули, что двое пострадавших — женщина и водитель одного из грузовиков направлены в центральную районную больницу поселка Ленино с тяжелыми травмами.

Всего в ликвидации последствий ДТП было задействовано 35 человек и 12 единиц техники единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.