Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ирина Пегова показала первое фото в неожиданном образе
300-килограммовый одноногий американец похудел и начал бегать
Ребенок 8 часов терроризировал пассажиров самолета
Дизайн маленькой брутальной квартиры для молодого хозяина
Андрей Малахов и Наталья Шкулева с размахом отметили Масленицу
Москвичи нашли способ заработать на снегопаде Некоторые москвичи нашли способ извлечь выгоду из снегопада, обрушившегося на российскую столицу
Сигнал Германии: эксперт сказал, зачем Порошенко позвонил Путину
Западные СМИ в недоумении от русских на Олимпиаде
В прозрачной юбке в Кремле: Семенович возмутила фигурой - СМИ
Россиянам пообещали увеличить пенсии до 25 тысяч
«Умоются кровью»: Тягнибок о силовом возврате Крыма на Украину
СМИ: Киев не знает, к чему приведет атака Крыма
Виктория Лопырева устроила фотосессию в океане в Рио-де-Жанейро
Лоуренс и Джилленхол повеселились на свадьбе Эми Шумер
Пентагон: РФ вывела из строя «грозу морей» — новейший авианосец
Безупречно: Семенович надела прозрачную юбку - СМИ
«У НАТО два часа на пошив белых флагов»: ответ России - СМИ
В Совфеде объяснили провал Порошенко в Мюнхене
Фоторепортажи
12SpaceX запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
9В Луизиане отметили Марди Гра
11:32 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму назвали возможную причину ДТП с семью погибшими

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев — РИА Новости. Крупная дорожная авария на трассе «Феодосия — Керчь», в которой погибло семь человек, могла произойти из-за ошибки при обгоне, но точную причину установят специалисты, сообщает крымское управление МЧС РФ.

Авария произошла вечером в пятницу в районе Ленинского (Ленинский район) с участием 2-х большегрузных автомобилей и легкового автомобиля «ВАЗ-2105». В результате пострадало 9 человек, из которых 7 погибло, в том числе четверо детей.

«По информации очевидцев водитель “ВАЗ-2105”, совершая обгон большегрузного автомобиля, допустил касательное столкновение с ним, после чего вылетел под встречный грузовик. В результате столкновения произошло воспламенение грузовых автомобилей», — говорится в сообщении.

В результате аварии легковой автомобиль с людьми сильно деформировался, а по обе стороны от автодороги большегрузные автомобили были охвачены сильным огнем. Кроме того, из-за темного времени суток и плохой видимости еще один грузовик стал участником данного ДТП.

При этом спасатели подчеркнули, что причины ДТП будут установлены экспертами.

«На данный момент личности пострадавших и погибших устанавливаются», — также говорится в сообщении.

При этом спасатели подчеркнули, что двое пострадавших — женщина и водитель одного из грузовиков направлены в центральную районную больницу поселка Ленино с тяжелыми травмами.

Всего в ликвидации последствий ДТП было задействовано 35 человек и 12 единиц техники единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Украина потребовала от России отремонтировать брошенные в Крыму корабли
Стюардессу разбившегося под Москвой Ан-148 похоронят в Крыму
Лавров увидел злой умысел со стороны США из-за поддержки курдов
Порошенко решил запретить флаг России во всем мире
В Токио ультраправые митингуют у российского посольства
США обвинили 13 граждан России во вмешательстве в выборы
Японский фигурист Ханю стал двукратным олимпийским чемпионом
В Москве задержали обманутых Грудининым пайщиков
В Латвии русский назвали «языком дикарей»
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
Женская сборная России по хоккею вышла в полуфинал Олимпиады Соперницами сборной России в полуфинале станет сборная Канады, которой наша команда уступила на групповом этапе со счётом 0:5
Авто
МВД придумало новый повод лишать водителей прав Кроме того, для водителей, которые сели за руль без водительского удостоверения, предлагается повысить штраф
Hi-Tech
В России придумали «Кольцо безопасности». Но продаваться оно будет в США Перстень с тревожной кнопкой, чтобы попросить помощи у близких
Кино
Юлия Топольницкая снялась в новом «Подкидыше»: первые фото «Коля, попридержи инициативу» вместо «Муля, не нервируй меня», няня из клипа «Ленинграда», Антоха MC и другие отличия нового «Подкидыша» от классической советской ленты в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Скидкой не заманишь: покупатели отказываются от квартир на первых этажах
В Москве планируют построить более 20 станций метро в 2018 году
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
Леди
7 потенциальных бойфрендов для Дженнифер Энистон Мы готовы предложить актрисе реальную помощь – список из тех мужчин, которые смогут утешить ее после расставания с супругом
Дети
В Новой Москве 3-летняя девочка умерла на прогулке в детском саду По одной из версий, воспитатели забыли ребенка на улице.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь