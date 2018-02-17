Хабаровчанка: Неизвестные заливают площадку возле детского сада помоями

В Железнодорожном районе Хабаровска неизвестные заливают площадку возле детского сада № 37 помоями и сваливают на ней мусор. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказала жительница микрорайона Ореховая сопка Ирина Щетрова. В комитете по управлению районом сообщили, что по поводу несанкционированной свалки никто не обращался.

«На днях я пошла в магазин в районе Ореховой сопки за продуктами. Чтобы срезать путь, я пошла вдоль ограждения детского садика и увидела огромное замерзшее озеро помоев. Также возле него была свалка мусора, которую кто-то, судя по размерам, регулярно обновляет. До того как увидеть это безобразие, я хотела отдать ребенка в этот садик, но теперь я этого делать не буду: не хочу, чтобы мой сын из-за чьей-то халатности дышал отходами и гулял рядом с помойкой», — сказала Ирина Щетрова.