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09:56 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчанка: Неизвестные заливают площадку возле детского сада помоями

В комитете по управлению Железнодорожным районом обещали провести проверку.

В Железнодорожном районе Хабаровска неизвестные заливают площадку возле детского сада № 37 помоями и сваливают на ней мусор. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказала жительница микрорайона Ореховая сопка Ирина Щетрова. В комитете по управлению районом сообщили, что по поводу несанкционированной свалки никто не обращался.

Ирина утверждает, что хотела отдать своего ребенка в 37-й сад, но после увиденного передумала.

«На днях я пошла в магазин в районе Ореховой сопки за продуктами. Чтобы срезать путь, я пошла вдоль ограждения детского садика и увидела огромное замерзшее озеро помоев. Также возле него была свалка мусора, которую кто-то, судя по размерам, регулярно обновляет. До того как увидеть это безобразие, я хотела отдать ребенка в этот садик, но теперь я этого делать не буду: не хочу, чтобы мой сын из-за чьей-то халатности дышал отходами и гулял рядом с помойкой», — сказала Ирина Щетрова.

Ответственные за благоустройство района чиновники обещали разобраться в ситуации.

«К нам никто не обращался по поводу стихийной свалки возле детского сада. Мы обязательно разберемся в вопросе и проведем проверку, чтобы установить ответственных лиц и принудить их устранить нарушения», — сообщили в отделе благоустройства администрации по управлению Железнодорожным районом.

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