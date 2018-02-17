Хабаровчанка: Неизвестные заливают площадку возле детского сада помоями
В комитете по управлению Железнодорожным районом обещали провести проверку.
В комитете по управлению Железнодорожным районом обещали провести проверку.
В Железнодорожном районе Хабаровска неизвестные заливают площадку возле детского сада № 37 помоями и сваливают на ней мусор. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказала жительница микрорайона Ореховая сопка Ирина Щетрова. В комитете по управлению районом сообщили, что по поводу несанкционированной свалки никто не обращался.
«На днях я пошла в магазин в районе Ореховой сопки за продуктами. Чтобы срезать путь, я пошла вдоль ограждения детского садика и увидела огромное замерзшее озеро помоев. Также возле него была свалка мусора, которую
Ответственные за благоустройство района чиновники обещали разобраться в ситуации.
«К нам никто не обращался по поводу стихийной свалки возле детского сада. Мы обязательно разберемся в вопросе и проведем проверку, чтобы установить ответственных лиц и принудить их устранить нарушения», — сообщили в отделе благоустройства администрации по управлению Железнодорожным районом.
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