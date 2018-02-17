Заключенный сбежал из хирургического отделения хабаровской больницы

Игоря Щигарева, отбывавшего наказание в колонии-поселении, в настоящее время ищут в дальневосточной столице. Как рассказал «КП-Хабаровск» Дмитрий Баданин, начальник пресс-службы УФСИН России по Хабаровскому краю, осужденного 12 февраля доставили на стационарное лечение в хирургическое отделение городской больницы № 10, откуда он ушел самовольно.

На территории больницы действовали те же правила надзора, что и в колонии-поселении, то есть постоянного контроля за осужденным не было, конвой мог проверить его в любое время суток. Когда сотрудники пришли в больницу, выяснилось, что пациента уже нет.

За какое именно преступление отбывал срок беглец, не уточняется, однако, поскольку сидел он в колонии-поселении, речь идет о преступлении небольшой или средней тяжести.

Сейчас Игоря Щигарева ищут полицейские и сотрудники регионального ФСИН.