В Омской области 10-летняя девочка угодила под колеса авто
Правоохранители Называевского района разбираются в обстоятельствах ДТП с участием ребенка.
Правоохранители Называевского района разбираются в обстоятельствах ДТП с участием ребенка.
В пятницу около 12:50 в дежурную часть ОМВД поступило сообщение об аварии.
Прибывшие на место происшествия полицейские предварительно установили: 32-летний водитель автомобиля «Тойота Таун» ехал по улице Октябрьской в Называевске, когда возле дома № 145 сбил ребенка, перебегавшего дорогу в неположенном месте. В итоге 10-летнюю девочку доставили в больницу с травмами, пояснили в полиции.
Известно, что водитель был трезв.
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