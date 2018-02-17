В Омской области 10-летняя девочка угодила под колеса авто

В пятницу около 12:50 в дежурную часть ОМВД поступило сообщение об аварии.

Прибывшие на место происшествия полицейские предварительно установили: 32-летний водитель автомобиля «Тойота Таун» ехал по улице Октябрьской в Называевске, когда возле дома № 145 сбил ребенка, перебегавшего дорогу в неположенном месте. В итоге 10-летнюю девочку доставили в больницу с травмами, пояснили в полиции.