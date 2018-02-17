Суд приговорил двух браконьеров с «Земли леопарда»
Один из обвиняемых отправился в колонию, другой отделался условным сроком.
Один из обвиняемых отправился в колонию, другой отделался условным сроком.
В Приморье суд поставил точку в очередном уголовном деле о незаконной охоте на территории национального парка «Земля леопарда». Непрошеные гости успели только раскидать приманку и притаиться в засаде, как их задержала охрана заповедной территории.
«Хасанский районный суд Приморского края вынес приговор двум жителям посёлка Барабаш, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Экспертиза холодного и огнестрельного оружия, изъятого у злоумышленников, доказана причастность фигурантов к совершению экологического преступления на особо охраняемой природной территории», — добавила Ирина Волк.
Суд приговорил одного из нарушителей к году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а второму назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год (условно).
На территории национального парка «Земля леопарда» запрещена любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам, объектам растительного и животного мира. Территория является эталонным участком
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