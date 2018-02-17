В НСО семья из четверых человек отравилась угарным газом

В селе Елбань произошел несчастный случай: семья, состоящая из мужа, жены и двоих детей, отравилась угарным газом, мать семейства погибла.

Инцидент произошел в частном доме из-за задвижки дымохода топящейся печи, которую забыли открыть. На место случившегося прибыли медики. Они увезли в больницу мужчину и двоих детей с отравлением. Женщину спасти не удалось.