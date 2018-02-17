В НСО семья из четверых человек отравилась угарным газом
В Новосибирской области семья из четверых человек отравилась угарным газом. Об этом сообщает группа «Инцидент. Новосибирск».
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В Новосибирской области семья из четверых человек отравилась угарным газом. Об этом сообщает группа «Инцидент. Новосибирск».
В селе Елбань произошел несчастный случай: семья, состоящая из мужа, жены и двоих детей, отравилась угарным газом, мать семейства погибла.
Инцидент произошел в частном доме
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